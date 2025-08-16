Трамп во время встречи передал Путину письмо Мелании о похищенных украинских детях — СМИ

Супруга президента США Мелания Трамп написала личное письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину о судьбе украинских детей, которых россияне незаконно вывезли в Россию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Письмо Мелании Трамп Путину: о чем в нем идет речь

Письмо Мелании передал Путину президент США Дональд Трамп во время их встречи на Аляске. Мелания не участвовала в поездке в город Анкоридж, где проходил саммит.

Тема возвращения детей в Украину является очень чувствительным вопросом для Киева. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что РФ обязательно должна вернуть всех депортированных и вывезенных украинских детей.

По данным МИД Украины, россияне вывезли из Украины не менее 20 тыс. детей, удалось вернуть 1 400. Еще 1,6 млн украинских детей до сих пор живут на временно оккупированных территориях. Украина называет похищение десятков тысяч своих детей военным преступлением, что соответствует определению геноцида в договоре ООН.

В июне команда исследователей американского университета в Йеле установила, что Россия может удерживать примерно 35 тыс. украинских детей. Часть из них усыновили российские семьи, часть поместили в интернаты и военные лагеря.

В 2023 году 49 стран в совместном заявлении осудили действия России за организацию заседания Совбеза ООН относительно якобы правовых оснований вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий.

Известно, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского уполномоченного по правам детей Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Москва заявляет, что якобы защищает украинских детей от зоны боевых действий. Мелания Трамп написала Путину письмо об украинских детях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия начала массовую депортацию украинских детей за шесть дней до начала полномасштабного вторжения — 18 февраля 2022 года.

