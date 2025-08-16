Трамп під час зустрічі передав Путіну лист Меланії про викрадених українських дітей – ЗМІ

Дружина президента США Меланія Трамп написала особистого листа кремлівському диктатору Володимиру Путіну про долю українських дітей, яких росіяни незаконно вивезли до Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Лист Меланії Трамп Путіну: про що в ньому йдеться

Лист Меланії передав Путіну президент США Дональд Трамп під час їхньої зустрічі на Алясці. Меланія не брала участі в поїздці до міста Анкоридж, де відбувався саміт.

Тема повернення дітей до України є дуже чутливим питанням для Києва. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що РФ обов’язково має повернути всіх депортованих та вивезених українських дітей.

За даними МЗС України, росіяни вивезли з України щонайменше 20 тис. дітей, вдалося повернути 1 400. Ще 1,6 млн українських дітей досі живуть на тимчасово окупованих територіях. Україна називає викрадення десятків тисяч своїх дітей воєнним злочином, що відповідає визначенню геноциду в договорі ООН.

У червні команда дослідників американського університету в Єлі встановила, що Росія може утримувати приблизно 35 тис. українських дітей. Частину з них всиновили російські родини, частину помістили до інтернатів та військових таборів.

У 2023 році 49 країн у спільній заяві засудили дії Росії за організацію засідання Радбезу ООН стосовно нібито правових підстав вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Відомо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Москва заявляє, що вивезенням до РФ нібито захищає українських дітей від зони бойових дій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія почала масову депортацію українських дітей за шість днів до повномасштабного вторгнення – 18 лютого 2022 року.

