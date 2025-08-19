Для танго нужны двое: Трамп о переговорах Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин окажется в сложной ситуации, если не будет сотрудничать в мирном процессе по Украине.
Трамп о переговорах Зеленского и Путина
— Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо. А если нет, то ситуация будет тяжелой, — утверждает президент США.
Как сообщает The Guardian, в то же время Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить определенную гибкость и сделать то, что должен. Как отметил президент США, для танго якобы нужны двое, комментируя возможные переговоры Путина и Зеленского.
Глава Белого дома рассказал о сложностях переговоров с российским диктатором и президентом Украины.
— Я сказал ему (Путину — Ред.), что мы собираемся организовать встречу с президентом Зеленским, и он с вами встретится. А после этой встречи, если все сложится, то я возглавлю ее, и мы завершим ее, — подчеркнул Трамп.
По мнению президента США, между ними должна быть хотя бы какая-то коммуникация, иначе США просто тратят кучу времени зря.
Дональд Трамп подчеркнул, что просто хочет положить конец гибели украинцев и россиян.