Для танго нужны двое: Трамп о переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин окажется в сложной ситуации, если не будет сотрудничать в мирном процессе по Украине.

Трамп о переговорах Зеленского и Путина

— Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо. А если нет, то ситуация будет тяжелой, — утверждает президент США.

Как сообщает The Guardian, в то же время Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить определенную гибкость и сделать то, что должен. Как отметил президент США, для танго якобы нужны двое, комментируя возможные переговоры Путина и Зеленского.

Глава Белого дома рассказал о сложностях переговоров с российским диктатором и президентом Украины.

— Я сказал ему (Путину — Ред.), что мы собираемся организовать встречу с президентом Зеленским, и он с вами встретится. А после этой встречи, если все сложится, то я возглавлю ее, и мы завершим ее, — подчеркнул Трамп.

По мнению президента США, между ними должна быть хотя бы какая-то коммуникация, иначе США просто тратят кучу времени зря.

Дональд Трамп подчеркнул, что просто хочет положить конец гибели украинцев и россиян.

