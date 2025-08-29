Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ Владимира Путина от встречи с Владимиром Зеленским, которая была согласована, будет означать, что он обыграл Дональда Трампа.

Об этом Макрон заявил на 25-м Франко-немецком совете министров, в котором также принял участие канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет The Guardian.

Макрон прокомментировал переговоры с Путиным

— Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина получит надежные гарантии безопасности, — подчеркнул Макрон.

Вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем они надеются на продвижение в дву- или трехстороннем формате переговоров с Путиным о завершении войны, в соответствии с договоренностями с президентом США Дональдом Трампом.

Французский лидер предупредил: если Кремль не соблюдет дедлайн в понедельник, это будет означать очередную попытку Путина обыграть Трампа.

Такая ситуация, по словам Макрона, не может остаться без ответа и должна стать основанием для новых санкций.

Он добавил, что они вместе с Шольцем готовы провести разговор с Трампом в ближайшие выходные.

Сотрудничество Франции и Германии

Французский лидер также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества Франции и Германии в области промышленной и цифровой политики.

По его словам, это позволит повысить цифровой суверенитет и конкурентоспособность в сфере передовых технологий.

Макрон подчеркнул необходимость сохранить законодательство ЕС в цифровой сфере.

Это можно расценивать как косвенный ответ на неоднократные заявления Дональда Трампа, который критиковал правила Евросоюза, считая их дискриминационными по отношению к американским технологиям.

Франция и Германия также планируют углублять сотрудничество в других направлениях, в частности в сфере будущего автомобильной промышленности, сталелитейной отрасли, климатической политики и вопросов миграции.

Системы ПВО для Украины

Франция и Германия объявили о новых системах ПВО для Украины и более тесном сотрудничестве в сфере безопасности.

В совместном заявлении по итогам встречи отмечено, что Париж и Берлин начнут стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой координации политики в сфере безопасности.

Документ также содержит обязательство предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

— Несмотря на активные международные дипломатические усилия, Россия не демонстрирует никакого намерения прекратить свою агрессивную войну против Украины, — отмечается в заявлении.

