Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним та стверджує, що має наміри щось робити для закінчення війни в Україні.

Трамп про розчарування Путіним

– У нас завжди були чудові відносини. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. Їх тисячі. Це війна, яка не має сенсу. І вона б ніколи не почалася, якби я був президентом, – сказав Трамп у коментарі американському журналісту Скотту Дженнінгсу.

За його словами, США мають наміри щось робити, щоб допомогти людям жити.

Президент США стверджує, що через війну Росії проти України щотижня гине близько 7 тис. людей. Трамп стверджує, що якщо може допомогти зупинити війну, то вважає це своїм обов’язком.

Пізніше під час брифінгу в Білому домі президент США розповів, що уважно стежить за діями України та Росії, прагнучи припинити загибелі людей.

Водночас він заперечно відповів на запитання про те, чи спілкувався він з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня. Трамп наголосив, що дізнався цікаві речі, про які суспільство почує в наступні кілька днів.

У президента США запитали про можливі наслідки через відсутність поступу щодо зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського. Трамп зазначив, що дуже уважно стежить за ситуацією та хоче, щоб це закінчилося.

Крім цього, президент США заявив про намір змінити політику щодо Росії, якщо його зустріч Путіним на Алясці виявиться безрезультатною. Також Трамп заявив, що не вважає викликом спільний військовий парад Китаю і РФ, запланований у Пекіні на 3 вересня.

