Трамп встретится с Зеленским и лидерами еще 10 стран
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами еще 10 стран.
Встреча Трампа и Зеленского с другими лидерами: когда состоится
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, встреча Трампа с Зеленским и другими лидерами состоится во вторник, 23 сентября.
По ее словам, запланирована встреча Трампа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и европейскими лидерами.
В частности, на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США проведет встречу с представителями следующих стран:
- Украины;
- Аргентины;
- Катара;
- Саудовской Аравии;
- Турции;
- ОАЭ;
- Индонезии;
- Иордании;
- Пакистана.
Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, ночью американский президент и первая леди США отправятся в Нью-Йорк накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН.
— Президент выступит с важной речью о восстановлении силы США в мире, его исторических достижениях всего за восемь месяцев, среди которых завершение семи глобальных войн и конфликтов, — сказала Левитт.
Она объяснила, что глава Белого дома уделит внимание тому, как международные институты серьезно повредили мировой порядок и объяснит свое конструктивное видение для стран.