Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами еще 10 стран.

Встреча Трампа и Зеленского с другими лидерами: когда состоится

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, встреча Трампа с Зеленским и другими лидерами состоится во вторник, 23 сентября.

По ее словам, запланирована встреча Трампа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и европейскими лидерами.

В частности, на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США проведет встречу с представителями следующих стран:

Украины;

Аргентины;

Катара;

Саудовской Аравии;

Турции;

ОАЭ;

Индонезии;

Иордании;

Пакистана.

Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, ночью американский президент и первая леди США отправятся в Нью-Йорк накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН.

— Президент выступит с важной речью о восстановлении силы США в мире, его исторических достижениях всего за восемь месяцев, среди которых завершение семи глобальных войн и конфликтов, — сказала Левитт.

Она объяснила, что глава Белого дома уделит внимание тому, как международные институты серьезно повредили мировой порядок и объяснит свое конструктивное видение для стран.

