Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще 10 країн.

Зустріч Трампа і Зеленського з іншими лідерами: коли відбудеться

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, зустріч Трампа із Зеленським та іншими лідерами відбудеться у вівторок, 23 вересня.

За її словами, запланована зустріч Трампа з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та європейськими лідерами.

Зокрема, на полях Генеральної Асамблеї ООН президент США проведе зустріч з представниками таких країн:

України;

Аргентини;

Катару;

Саудівської Аравії

Туреччини;

ОАЕ;

Індонезії;

Йорданії;

Пакистану.

Як стверджує речниця Білого дому, вночі американський президент і перша леді США вирушать до Нью-Йорка напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

– Президент виступить із важливою промовою про поновлення сили США у світі, його історичні досягнення лише за вісім місяців, серед яких завершення семи глобальних війн і конфліктів, – сказала Левітт.

Вона пояснила, що глава Білого дому приділить увагу тому, як міжнародні інституції серйозно пошкодили світовий порядок і пояснить своє конструктивне бачення для країн.

