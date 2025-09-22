Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще 10 країн.

Зустріч Трампа і Зеленського з іншими лідерами: коли відбудеться

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, зустріч Трампа із Зеленським та іншими лідерами відбудеться у вівторок, 23 вересня.

За її словами, запланована зустріч Трампа з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та європейськими лідерами.

Зараз дивляться

Зокрема, на полях Генеральної Асамблеї ООН президент США проведе зустріч з представниками таких країн:

  • України;
  • Аргентини;
  • Катару;
  • Саудівської Аравії
  • Туреччини;
  • ОАЕ;
  • Індонезії;
  • Йорданії;
  • Пакистану.

Як стверджує речниця Білого дому, вночі американський президент і перша леді США вирушать до Нью-Йорка напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

– Президент виступить із важливою промовою про поновлення сили США у світі, його історичні досягнення лише за вісім місяців, серед яких завершення семи глобальних війн і конфліктів, – сказала Левітт.

Вона пояснила, що глава Білого дому приділить увагу тому, як міжнародні інституції серйозно пошкодили світовий порядок і пояснить своє конструктивне бачення для країн.

Читайте також
НАТО збиватиме літаки РФ, які увійдуть у повітряний простір без дозволу – глава МЗС Польщі
Радослав Сікорський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДональд ТрампСША-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.