Трамп зустрінеться із Зеленським та лідерами ще 10 країн
Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще 10 країн.
Зустріч Трампа і Зеленського з іншими лідерами: коли відбудеться
Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, зустріч Трампа із Зеленським та іншими лідерами відбудеться у вівторок, 23 вересня.
За її словами, запланована зустріч Трампа з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та європейськими лідерами.
Зокрема, на полях Генеральної Асамблеї ООН президент США проведе зустріч з представниками таких країн:
- України;
- Аргентини;
- Катару;
- Саудівської Аравії
- Туреччини;
- ОАЕ;
- Індонезії;
- Йорданії;
- Пакистану.
Як стверджує речниця Білого дому, вночі американський президент і перша леді США вирушать до Нью-Йорка напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
– Президент виступить із важливою промовою про поновлення сили США у світі, його історичні досягнення лише за вісім місяців, серед яких завершення семи глобальних війн і конфліктів, – сказала Левітт.
Вона пояснила, що глава Білого дому приділить увагу тому, як міжнародні інституції серйозно пошкодили світовий порядок і пояснить своє конструктивне бачення для країн.