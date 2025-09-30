YouTube согласился выплатить Дональду Трампу $24,5 млн компенсации для урегулирования судебного иска, поданного президентом США из-за блокировки его аккаунта после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, предоставленные видеохостингом.

Чем завершился иск Трампа против YouTube

В них отмечается, что для урегулирования претензий Трампа $22 млн будут направлены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall. То есть эти средства пойдут на финансирование строительства бального зала в Белом доме.

Остальные $2,5 млн будут распределены между другими истцами по делу, среди которых Американский консервативный союз (American Conservative Union).

Ранее подобные соглашения с Трампом уже заключили Meta и Twitter — для урегулирования вопроса об удалении его аккаунтов с их платформ.

В частности, в январе Meta согласилась урегулировать иск Трампа за $25 млн, а урегулирование с Х в феврале предусматривало выплату около $10 млн.

Блокировку объясняли тем, что посты Трампа о беспорядках могли спровоцировать дальнейшее насилие.

— Только на прошлой неделе YouTube заявил, что восстановит некоторые аккаунты, заблокированные за нарушение ныне недействующих правил, направленных на ограничение повторной публикации дезинформации, в частности о результатах выборов 2020 года, — сообщает CNN.

Источник : CNN

