YouTube погодився виплатити Дональду Трампу $24,5 млн компенсації для врегулювання судового позову, поданого президентом США через блокування його акаунту після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи, надані відеохостингом.

Чим завершився позов Трампа проти YouTube

У них зазначається, що для врегулювання претензій Трампа $22 млн будуть спрямовані до некомерційної організації Trust for the National Mall. Тобто ці кошти підуть на фінансування будівництва бальної зали у Білому домі.

Решта $2,5 млн буде розподілена між іншими позивачами у справі, серед яких Американський консервативний союз (American Conservative Union).

Раніше подібні угоди з Трампом вже уклали Meta і Twitter – для врегулювання питання про видалення його акаунтів з їхніх платформ.

Зокрема, у січні Meta погодилася врегулювати позов Трампа за $25 млн, а врегулювання з Х у лютому передбачало виплату близько $10 млн.

Блокування пояснювали тим, що дописи Трампа про заворушення могли спровокувати подальше насильство.

– Лише минулого тижня YouTube заявив, що відновить деякі акаунти, заблоковані за порушення нині нечинних правил, спрямованих на обмеження повторної публікації дезінформації, зокрема про результати виборів 2020 року, – повідомляє CNN.

Джерело : CNN

