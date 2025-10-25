Администрация президента США Дональда Трампа может ввести дополнительные санкции против ключевых отраслей российской экономики, если кремлевский диктатор Владимир Путин будет затягивать прекращение войны против Украины.

Санкции США против экономики России

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, американские чиновники заявили европейским коллегам, что они поддерживают возможность использования российских активов со стороны Евросоюза, чтобы закупить американское вооружение для ВСУ.

Как объяснили два собеседника издания, Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, которые остаются сейчас в Соединенных Штатах Америки.

По словам американского чиновника, он хочет, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг против России, например, ввели дополнительные санкции или пошлины.

Как пояснил другой источник, знакомый с внутренней динамикой администрации, президент США Трамп может сделать паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России после введения санкций против нефтяных компаний Лукойл и Роснефть.

Собеседники отметили, что некоторые дополнительные ограничения, подготовленные Белым домом, нацелены на банковский сектор России и поставки нефти на рынок.

Один из источников объяснил, что на прошлой неделе украинские чиновники предложили США ввести новые санкции. В частности, речь идет о мерах, направленных на отключение всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами.

Но пока неизвестно, насколько серьезно Белый дом рассматривает конкретные требования Украины.

В то же время в Сенате США ряд законодателей стремятся возобновить попытки принять давно заблокированный двухпартийный законопроект о санкциях. Как сообщил собеседник, знакомый с внутренней динамикой администрации, Трамп готов поддержать этот пакет, однако такая поддержка в этом месяце маловероятна.

