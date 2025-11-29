Рейтинг схвалення Трампа досяг найнижчої позначки з 2021 року
- Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 36%, що є найнижчою позначкою за 10 місяців його другого терміну, згідно з опитуванням Gallup.
- Найнижчі показники підтримки Трамп має за реакцію на війну РФ проти України та політику охорони здоров'я.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчої позначки за 10 місяців його другого терміну і найнижчої позначки відтоді, як він пішов з цієї посади у 2021 році.
Який рейтинг схвалення у Трампа
Опитування Gallup свідчить, що рейтинг схвалення Трампа становить 36%. Близько 60% не схвалюють його роботу з моменту повернення в Овальний кабінет в січні, пише The Hill.
Цей показник на один відсоток нижчий, ніж у липні. Хоча опитування показало, що в наступні місяці рейтинг президента США залишався стабільним у діапазоні від 40% до 41%.
Найнижчий рейтинг Трампа у 34% був отриманий після атаки на Капітолій 6 січня 2021 року наприкінці його першого терміну.
Як йдеться у матеріалі, хоча демократи в переважній більшості не схвалюють дії Трампа на посаді президента США, серед республіканців і незалежних виборців також спостерігається зниження рівня схвалення.
З кінця жовтня рівень схвалення серед республіканців знизився на сім процентних пунктів до 84%. Водночас серед незалежних виборців діяльність президента США схвалюють 25% в порівнянні з 33% в жовтні.
Опитування показало, що рівень схвалення Трампа по всьому спектру питань коливається від 40 до 30%.
Найбільше схвалення у 43% він отримав за свою політику в сфері боротьби зі злочинністю. Ще 41% респондентів заявили, що схвалюють його політику в сфері зовнішньої політики, а 39% – його торгівельну програму.
Рейтинг схвалення президента США в питаннях імміграції та економіки є нижчим: 37% і 36% відповідно. Найнижчий рейтинг схвалення, згідно з опитуванням, був у політики охорони здоров’я – 30%.
Щодо своєї позиції щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази Трамп отримав схвалення 33% респондентів. Рейтинг його реакції на війну Росії проти України становить 31%.
Опитування проводилося з 3 до 25 листопада. У ньому взяв участь 1 321 респондент. Зазначається, що похибка становить 4 процентних пункти.