Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчої позначки за 10 місяців його другого терміну і найнижчої позначки відтоді, як він пішов з цієї посади у 2021 році.

Який рейтинг схвалення у Трампа

Опитування Gallup свідчить, що рейтинг схвалення Трампа становить 36%. Близько 60% не схвалюють його роботу з моменту повернення в Овальний кабінет в січні, пише The Hill.

Цей показник на один відсоток нижчий, ніж у липні. Хоча опитування показало, що в наступні місяці рейтинг президента США залишався стабільним у діапазоні від 40% до 41%.

Найнижчий рейтинг Трампа у 34% був отриманий після атаки на Капітолій 6 січня 2021 року наприкінці його першого терміну.

Як йдеться у матеріалі, хоча демократи в переважній більшості не схвалюють дії Трампа на посаді президента США, серед республіканців і незалежних виборців також спостерігається зниження рівня схвалення.

З кінця жовтня рівень схвалення серед республіканців знизився на сім процентних пунктів до 84%. Водночас серед незалежних виборців діяльність президента США схвалюють 25% в порівнянні з 33% в жовтні.

Опитування показало, що рівень схвалення Трампа по всьому спектру питань коливається від 40 до 30%.

Найбільше схвалення у 43% він отримав за свою політику в сфері боротьби зі злочинністю. Ще 41% респондентів заявили, що схвалюють його політику в сфері зовнішньої політики, а 39% – його торгівельну програму.

Рейтинг схвалення президента США в питаннях імміграції та економіки є нижчим: 37% і 36% відповідно. Найнижчий рейтинг схвалення, згідно з опитуванням, був у політики охорони здоров’я – 30%.

Щодо своєї позиції щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази Трамп отримав схвалення 33% респондентів. Рейтинг його реакції на війну Росії проти України становить 31%.

Опитування проводилося з 3 до 25 листопада. У ньому взяв участь 1 321 респондент. Зазначається, що похибка становить 4 процентних пункти.

