Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Закрытие воздушного пространства над Венесуэлой

Глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social, что авиакомпании и пилоты должны принять во внимание закрытие воздушного пространства над Венесуэлой.

— Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: обратите внимание, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто. Спасибо за внимание к этому вопросу, — отметил Трамп.

Ранее президент США угрожал Венесуэле военной операцией, чтобы остановить подозреваемых наркоторговцев на суше.

Администрация Белого дома разрабатывает новые меры против Венесуэлы, называя президента страны Николаса Мадуро причастным к незаконному наркотрафику, который, по их словам, убивает американцев.

С сентября американские войска активизировали борьбу с экспортом наркотиков, нанеся по меньшей мере 21 удар по подозрительным судам в Карибском бассейне и Тихом океане, что привело к гибели по меньшей мере 83 человек.

4 сентября Дональд Трамп принял решение о военном усилении США возле берегов Венесуэлы. Тогда в южной части Карибского бассейна развернули корабли, самолеты и войска.

