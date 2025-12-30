Президент США Дональд Трамп считает первоочередной задачей экономическое восстановление Украины.

Восстановление Украины после войны

Как заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, план экономического восстановления касается всей Украины, а не отдельных регионов.

— Мы готовим несколько документов. Этот пакет мы называем Prosperity Package. Пакет восстановления для Украины: экономического, рабочих мест и жизни в Украине. Если честно, мы много этому уделили внимания, — сказал Зеленский.

По его словам, президент США Дональд Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1 для того, чтобы были рабочие места в Украине.

— Мы обсуждали, какая средняя заработная плата для украинцев. Они очень хотят сделать все благодаря приходу американского бизнеса, специальным условиям на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена. И они действительно так это фиксируют, — отметил он.

Президент сказал, что не может утверждать, что это произойдет сразу после окончания полномасштабной войны в Украине. Но американцы об этом думают, обратил внимание Зеленский.

Представители США хотят, чтобы американский и европейский бизнес пришли в Украину на специальных условиях, отметил президент, которые должны быть зафиксированы между правительствами Украины, Америки и Европы.

— Мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги на восстановление. Это должны быть серьезные деньги, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и заработные платы, — подчеркнул он.

Глава государства считает, что в этом есть большая перспектива. Но президент обратил внимание на то, с чего все начинается.

— Давайте сначала закончим эту войну, — резюмировал Владимир Зеленский.