Трамп считает первоочередной задачей экономическое восстановление Украины
- Владимир Зеленский рассказал о плане восстановления Украины, который разрабатывается совместно с США, фокусируется на создании рабочих мест и увеличении средней зарплаты благодаря привлечению американского бизнеса.
- Президент США Дональд Трамп считает экономическое восстановление Украины первоочередным приоритетом, что предусматривает введение специальных условий для иностранных инвесторов.
Восстановление Украины после войны
Как заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, план экономического восстановления касается всей Украины, а не отдельных регионов.
— Мы готовим несколько документов. Этот пакет мы называем Prosperity Package. Пакет восстановления для Украины: экономического, рабочих мест и жизни в Украине. Если честно, мы много этому уделили внимания, — сказал Зеленский.
По его словам, президент США Дональд Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1 для того, чтобы были рабочие места в Украине.
— Мы обсуждали, какая средняя заработная плата для украинцев. Они очень хотят сделать все благодаря приходу американского бизнеса, специальным условиям на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена. И они действительно так это фиксируют, — отметил он.
Президент сказал, что не может утверждать, что это произойдет сразу после окончания полномасштабной войны в Украине. Но американцы об этом думают, обратил внимание Зеленский.
Представители США хотят, чтобы американский и европейский бизнес пришли в Украину на специальных условиях, отметил президент, которые должны быть зафиксированы между правительствами Украины, Америки и Европы.
— Мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги на восстановление. Это должны быть серьезные деньги, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и заработные платы, — подчеркнул он.
Глава государства считает, что в этом есть большая перспектива. Но президент обратил внимание на то, с чего все начинается.
— Давайте сначала закончим эту войну, — резюмировал Владимир Зеленский.