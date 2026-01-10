Путин боится не Европы, а США под моим руководством – Трамп
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не испытывает страха перед Европой, однако опасается США под его руководством.
- Глава Белого дома отметил, что хотя европейские страны сделали многое для помощи Украине, но этих усилий все равно оказалось недостаточно.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы. Однако глава Кремля боится США под руководством Трампа.
Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-брифинга с журналистами.
Трамп о страхах Путина
Журналисты спросили у президента США, что, по его мнению, должна сделать Европа для Украины.
В ответ Трамп заявил, что Европа сделала очень много для Украины, но этого было недостаточно.
— Очевидно, что президент Путин боится не Европы, а США под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой, — убежден глава Белого дома.
По его мнению, Европа стала «другим местом», поэтому ей нужно взять себя в руки.
В частности, президент США раскритиковал миграционную политику Европы и переход на так называемую зеленую энергетику.
Во время разговора Трамп заявил, что всегда имел прекрасные отношения с Путиным. Но он выразил разочарование российским диктатором в контексте урегулирования полномасштабной войны России против Украины.
Стоит отметить, что Трамп не впервые говорит о разочаровании Путиным. По его мнению, глава Кремля проигрывает.
Кроме этого, президент США ответил, провел бы он спецоперацию по захвату Путина в России, подобную той, которая недавно произошла в Венесуэле. Однако глава Белого дома выразил надежду, что в этом не будет необходимости.