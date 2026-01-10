Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы. Однако глава Кремля боится США под руководством Трампа.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-брифинга с журналистами.

Трамп о страхах Путина

Журналисты спросили у президента США, что, по его мнению, должна сделать Европа для Украины.

В ответ Трамп заявил, что Европа сделала очень много для Украины, но этого было недостаточно.

— Очевидно, что президент Путин боится не Европы, а США под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой, — убежден глава Белого дома.

По его мнению, Европа стала «другим местом», поэтому ей нужно взять себя в руки.

В частности, президент США раскритиковал миграционную политику Европы и переход на так называемую зеленую энергетику.

Во время разговора Трамп заявил, что всегда имел прекрасные отношения с Путиным. Но он выразил разочарование российским диктатором в контексте урегулирования полномасштабной войны России против Украины.

Стоит отметить, что Трамп не впервые говорит о разочаровании Путиным. По его мнению, глава Кремля проигрывает.

Кроме этого, президент США ответил, провел бы он спецоперацию по захвату Путина в России, подобную той, которая недавно произошла в Венесуэле. Однако глава Белого дома выразил надежду, что в этом не будет необходимости.