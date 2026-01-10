Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи. Проте глава Кремля боїться США під керівництвом Трампа.

Про це глава Білого дому заявив під час пресбрифінгу з журналістами.

Трамп про страхи Путіна

Журналісти запитали у президента США, що має зробити Європа для України, на його думку.

У відповідь Трамп заявив, що Європа зробила дуже багато для України, але цього було недостатньо.

– Очевидно, що президент Путін боїться не Європи, а США під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою, – переконаний глава Білого дому.

На його думку, Європа стала “іншим місцем”, тому їй потрібно опанувати себе.

Зокрема, президент США розкритикував міграційну політику Європи та перехід на так звану зелену енергетику.

Під час розмови Трамп заявив, що завжди мав чудові відносини з Путіним. Але він висловив розчарування російським диктатором у контексті врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Варто зазначити, що Трамп не вперше говорить про розчарування Путіним. На його думку, глава Кремля програє.

Крім цього, президент США відповів, чи провів би спецоперацію із захоплення Путіна у Росії на кшталт такої, яка відбулася у Венесуелі нещодавно. Проте глава Білого дому висловив сподівання, що в цьому не буде необхідності.