Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. В частности, он прокомментировал действия Европы и войну России против Украины, а также анонсировал разработку нового оружия.

Заявления Трампа в Давосе о Европе, бензине и энергетике

По словам главы Белого дома, Европа якобы движется в неправильном направлении. Он утверждает, что за последнее десятилетие континент превратился в проблемный.

Как утверждает Трамп, в Европе возник ряд вызовов, в частности, рост государственных расходов, массовая миграция и сокращение объемов прямых иностранных инвестиций.

По мнению американского президента, всего за один год удалось достичь трансформаций, которых США не видели за последние столетия. В качестве примера он рассказал, что в США снизились цены на бензин. По его словам, в настоящее время цены на бензин составляют менее $2 за баррель в большинстве штатов США.

В то же время Трамп подчеркнул, что приостановил якобы неэффективные договоры в сфере энергетики и соглашения, которые были подписаны во время президентства его предшественника – Джо Байдена.

Также американский президент утверждает, что в США выросло производство энергетики на 95%.

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что на прошлой неделе США собрали около 50 млн баррелей нефти в Венесуэле, которыми планируют поделиться с этой страной. По его словам, Венесуэла за следующие несколько месяцев якобы заработает больше денег, чем за последние несколько лет.

Каждая нефтяная компания, которая сотрудничает с США, также добьется успеха, утверждает Трамп.

Заявления Трампа в Давосе о Гренландии и новом оружии

Как заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе, он испытывает большое уважение к жителям Гренландии и Дании, но все союзники НАТО обязаны защищать свою территорию.

– Факт заключается в том, что ни одно государство или группа стран не могут обеспечить безопасность Гренландии. Только США могут это сделать, – сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома рассказал, что две недели назад появилось оружие, о котором раньше никто не слышал. По его словам, все якобы могут уничтожить буквально одной ракетой. Он утверждает, что в настоящее время не существует ПВО, способной перехватить такое вооружение.

– К счастью, у нас есть мощные производственные возможности в сфере вооружения. Мы занимаемся производством нового истребителя, который не смогут обнаружить радары, поэтому он сможет сбрасывать ракеты туда, куда необходимо. Поэтому мы просто хотим “кусок льда” (Гренландию, – Ред.), а Европа не хочет нам его дать, – сказал президент США.

Заявления Трампа в Давосе о войне РФ против Украины

Дональд Трамп признал, что уже год работает над урегулированием войны между Россией и Украиной.

Президент США отметил, что уже смог закончить восемь войн.

– Мне позвонил Путин. Мы говорили об Армении и Азербайджане. Он сказал: я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день, – процитировал Трамп слова российского диктатора.

По мнению главы Белого дома, Европа должна приложить значительные усилия, чтобы добиться окончания войны России против Украины.

Он обратил внимание, что США находятся очень далеко, ведь с Украиной их разделяет огромный океан. Однако Трамп отметил, что заставил все страны Европы платить 5% ВВП.

– Я общаюсь с Путиным. Я убежден, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы с ним встретимся. Я также надеюсь, что он хочет остановить эту войну, ведь гибнет слишком много людей, – объяснил Трамп.

Вскоре советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Владимир Зеленский находится в Киеве.

Ранее глава государства рассказывал, что остается в Украине из-за последствий, которые возникли после обстрела энергосистемы.

По его словам, поездка в Давос возможна в случае готовности документов или появления конкретных решений, в частности, в вопросе энергетической поддержки или дополнительных систем ПВО.

