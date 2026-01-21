Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня. Зокрема, він прокоментував дії Європи та війну Росії проти України, а також анонсував розроблення нової зброї.

Заяви Трампа у Давосі щодо Європи, бензину та енергетики

За словами очільника Білого дому, Європа нібито рухається в неправильному напрямку. Він стверджує, що за останнє десятиліття континент перетворився на проблемний.

Як стверджує Трамп, в Європі виникла низка викликів, зокрема, зростання державних витрат, масова міграція та зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій.

На думку американського президента, лише за один рік вдалося досягли трансформацій, яких США не бачили за останні сторіччя. Як приклад, він розповів, що у США знизилися ціни на бензин. За його словами, наразі ціни на бензин становлять менше ніж $2 за барель у більшості штатів США.

Водночас Трамп наголосив, що призупинив нібито неефективні договори у сфері енергетики та угоди, які були підписані за часів президентства його попередника – Джо Байдена.

Також американський президент стверджує, що у США зросло виробництво енергетики на 95%.

Крім цього, очільник Білого дому заявив, що минулого тижня США зібрали близько 50 млн барелів нафти у Венесуелі, якими планують поділитися з цією країною. За його словами, Венесуела за наступні кілька місяців нібито заробить більше грошей, ніж за останні кілька років.

Кожна нафтова компанія, яка співпрацює зі США, також досягне успіху, стверджує Трамп.

Заяви Трампа у Давосі щодо Гренландії та нової зброї

Як заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Давосі, він має велику повагу до жителів Гренландії та Данії, але всі союзники НАТО мають зобов’язання захищати власну територію.

– Факт полягає в тому, що жодна держава чи група країн не можуть забезпечити безпеку Гренландії. Лише США можуть це зробити, – сказав Трамп.

Водночас очільник Білого дому розповів, що два тижні тому з’явилася зброя, про яку раніше ніхто не чув. За його словами, все нібито можуть знищити буквально однією ракетою. Він стверджує, що наразі не існує ППО, здатної перехопити таке озброєння.

– На щастя, у нас є потужні виробничі можливості у сфері озброєння. Ми займаємося виробництвом нового винищувача, який не зможуть виявити радари, тож він зможе скидати ракети туди, куди необхідно. Тому ми просто хочемо “шматок льоду” (Гренландію, – Ред.), а Європа не хоче нам його дати, – сказав президент США.

Заяви Трампа у Давосі щодо війни РФ проти України

Дональд Трамп визнав, що вже рік працює над врегулюванням війни між Росією та Україною.

Президент США зазначив, що вже зміг закінчити вісім воєн.

– Мені зателефонував Путін. Ми говорили про Вірменію та Азербайджан. Він сказав: я не вірю, що ти залагодив конфлікт. Я працюю над цим десять років, а ти зробив це буквально за день, – процитував Трамп слова російського диктатора.

На думку очільника Білого дому, Європа повинна докласти значних зусиль, щоб досягти закінчення війни Росії проти України.

Він звернув увагу, що США перебувають дуже далеко, адже з Україною їх розділяє величезний океан. Проте Трамп зазначив, що змусив усі країни Європи платити 5% ВВП.

– Я спілкуюся з Путіним. Я переконаний, що він хоче підписати угоду. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося. Я також сподіваюся, що він хоче зупинити цю війну, адже гине занадто багато людей, – пояснив Трамп.

Згодом радник президента України Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Володимир Зеленський перебуває у Києві.

Раніше глава держави розповідав, що залишається в Україні через наслідки, які виникли після обстрілу енергосистеми.

За його словами, поїздка до Давосу можлива у разі готовності документів або появи конкретних рішень, зокрема, у питанні енергетичної підтримки чи додаткових систем ППО.

