Специальный представитель США Стив Уиткофф анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в четверг, 22 января.

Об этом сообщили издания Bloomberg и Sky News.

Встреча Уиткоффа с Путиным

– Слушайте, нам нужно встретиться с ним в четверг. Но именно россияне просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны, – сказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

По мнению Уиткоффа, Путин хочет заключить мирное соглашение, даже несмотря на то, что он не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих требований, в частности по установлению контроля над восточной частью Украины.

Как сообщил Уиткофф, он и зять Трампа Джаред Кушнер завтра отправятся в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить 20-пунктный план прекращения войны. По его словам, он готов более чем на 90%.

Как утверждает Уиткофф, все хотят достичь мирного соглашения.

В то же время он отказался осуждать атаку России на украинскую инфраструктуру, в результате которой большая часть столицы и других городов осталась без воды, отопления и электроэнергии во время морозов, пишут издания.

– Они находятся в состоянии войны. Они стреляют друг в друга, – сказал спецпредставитель Трампа.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что на завтра запланирована встреча Путина с Уиткоффом.

