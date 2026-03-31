Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення американської підтримки для країн, які не долучилися до зусиль із розблокування Ормузької протоки.

Про це очільник Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social.

Трамп про розблокування Ормузької протоки

Зараз дивляться

Він закликав ці країни переорієнтуватися на закупівлю американського палива або самостійно розблокувати логістичні шляхи, наголосивши, що загрозу з боку Ірану вже практично усунено.

– Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через проблему Ормузької протоки, таким як Велика Британія, яка відмовилася брати участь в “обезголовленні” Ірану. У мене є пропозиція: купуйте у США. У нас його достатньо, – заявив Трамп.

Очільник Білого дому також порадив партнерам США “набратися відваги” та взяти деблокування протоки у власні руки. Президент наголосив, що Іран уже розгромлений, тому найважчий етап місії залишився позаду.

Блокада Ормузької протоки Іраном стала реакцією на військову операцію США та Ізраїлю.

Це рішення поставило під удар глобальну енергобезпеку, адже саме цим маршрутом проходить близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.