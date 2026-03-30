Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вела переговоры со странами Ближнего Востока о сотрудничестве в сфере морских дронов.

Сотрудничество со странами Ближнего Востока в сфере морских дронов

— Да, договаривались. Это входит в ту систему договоренностей, о которой я уже говорил, — сказал глава государства во время общения с журналистами в понедельник, 30 марта.

Президент отметил, что у Украины есть опыт разблокирования морских торговых путей с помощью морских дронов.

Он добавил, что во время визитов в страны Ближнего Востока обсуждали вопрос, может ли этот опыт быть полезным для разблокирования Ормузского пролива.

Сейчас смотрят

— Потому что есть энергетический кризис. Они (страны Востока, — Ред.) знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. И мы подробно говорили об этом, мы делились опытом Черноморского коридора, как он функционирует. Они понимают, что очень продуктивно получилось у наших Вооруженных сил разблокировать Черноморский коридор, — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что вопросом Ормузского пролива занимаются в первую очередь Соединенные Штаты.

— Что касается Ормуза. На мой взгляд, этим занимаются США. Мы, безусловно, всегда готовы помогать партнерам, — отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский посетил ряд стран Ближнего Востока, в том числе Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию.

В ходе этих поездок он сообщил о достигнутых договоренностях и переговорах с партнерами.

Президент уточнил, что речь идет о взаимной помощи. Украина заинтересована в сотрудничестве в антибаллистическом направлении и в решении проблем в энергетической сфере, в частности в обеспечении дизельным топливом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.