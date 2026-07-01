Трамп задекларировал более $1,4 млрд доходов: больше всего заработал на криптовалюте
- Основным источником доходов президента США стали криптовалютные проекты.
- В документах также указаны доходы от мемкоинов, гольф-клубов и недвижимости.
- В Белом доме ответили на обвинения в возможном конфликте интересов.
Президент США Дональд Трамп задекларировал более $1,4 млрд доходов за 2025 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовую декларацию президента.
Документы, поданные в Управление правительственной этики США, показывают, что главным источником доходов Трампа стала криптовалюта.
Трамп заработал на криптовалюте
Из декларации следует, что компании Трампа получили почти $800 млн от криптовалютного проекта World Liberty Financial, который он основал вместе с сыновьями.
Эта сумма включает более $520 млн от продажи криптовалютных токенов и более $250 млн от продажи долей в компании.
Поскольку проект принадлежит семье, этот доход распределяется между Трампом и членами его семьи.
Отдельно президент задекларировал еще $635 млн от продажи собственных мемкоинов Trump.
Reuters отмечает, что в предыдущей декларации Трамп указывал $57,35 млн дохода от World Liberty Financial. За год эта сумма выросла почти в девять раз.
По оценке агентства, после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его семья заработала на криптовалютных проектах не менее $2,3 млрд.
В Белом доме опровергли конфликт интересов
После возвращения на должность Трамп начал проводить политику, которую представители криптовалютной отрасли считают благоприятной.
В частности, в США ввели федеральные правила для стейблкоинов, а также ослабили контроль за крипторынком со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что ни президент, ни его семья не имеют конфликта интересов.
Она подчеркнула, что Трамп “сделал США криптовалютной столицей мира”, а все решения его администрации принимаются в интересах американцев.
В Белом доме также ранее объясняли, что бизнесом президента сейчас управляют его дети. В то же время сам Трамп остается конечным получателем доходов от активов, переданных в траст.
Доходы от гольф-клубов и недвижимости тоже выросли
Помимо криптовалюты, Трамп продолжил получать прибыль от своего традиционного бизнеса.
За 2025 год доходы его гольф-клубов и курортов выросли на 15% и превысили $500 млн.
Больше всего выросли доходы клуба Mar-a-Lago во Флориде — с $50 млн до $77 млн. Также на 27% увеличилась выручка гольф-клуба в Вест-Палм-Бич. В то же время доходы гольф-клуба в Лос-Анджелесе уменьшились.
Также президент задекларировал более $80 млн, полученных по мировым соглашениям с медиакомпаниями, и $52 млн от лицензирования своего имени зарубежным застройщикам, преимущественно на Ближнем Востоке.
Бывший исполняющий обязанности руководителя Управления правительственной этики США Дон Фокс отметил, что президент и вице-президент не подпадают под действие законов о конфликте интересов, которые распространяются на других сотрудников исполнительной власти. По его мнению, эта ситуация показывает, что законодательство в сфере этики нуждается в изменениях.