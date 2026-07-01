Президент США Дональд Трамп задекларировал более $1,4 млрд доходов за 2025 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовую декларацию президента.

Документы, поданные в Управление правительственной этики США, показывают, что главным источником доходов Трампа стала криптовалюта.

Трамп заработал на криптовалюте

Из декларации следует, что компании Трампа получили почти $800 млн от криптовалютного проекта World Liberty Financial, который он основал вместе с сыновьями.

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Эта сумма включает более $520 млн от продажи криптовалютных токенов и более $250 млн от продажи долей в компании.

Поскольку проект принадлежит семье, этот доход распределяется между Трампом и членами его семьи.

Отдельно президент задекларировал еще $635 млн от продажи собственных мемкоинов Trump.

Reuters отмечает, что в предыдущей декларации Трамп указывал $57,35 млн дохода от World Liberty Financial. За год эта сумма выросла почти в девять раз.

По оценке агентства, после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его семья заработала на криптовалютных проектах не менее $2,3 млрд.

В Белом доме опровергли конфликт интересов

После возвращения на должность Трамп начал проводить политику, которую представители криптовалютной отрасли считают благоприятной.

В частности, в США ввели федеральные правила для стейблкоинов, а также ослабили контроль за крипторынком со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что ни президент, ни его семья не имеют конфликта интересов.

Она подчеркнула, что Трамп “сделал США криптовалютной столицей мира”, а все решения его администрации принимаются в интересах американцев.

В Белом доме также ранее объясняли, что бизнесом президента сейчас управляют его дети. В то же время сам Трамп остается конечным получателем доходов от активов, переданных в траст.

Доходы от гольф-клубов и недвижимости тоже выросли

Помимо криптовалюты, Трамп продолжил получать прибыль от своего традиционного бизнеса.

За 2025 год доходы его гольф-клубов и курортов выросли на 15% и превысили $500 млн.

Больше всего выросли доходы клуба Mar-a-Lago во Флориде — с $50 млн до $77 млн. Также на 27% увеличилась выручка гольф-клуба в Вест-Палм-Бич. В то же время доходы гольф-клуба в Лос-Анджелесе уменьшились.

Также президент задекларировал более $80 млн, полученных по мировым соглашениям с медиакомпаниями, и $52 млн от лицензирования своего имени зарубежным застройщикам, преимущественно на Ближнем Востоке.

Бывший исполняющий обязанности руководителя Управления правительственной этики США Дон Фокс отметил, что президент и вице-президент не подпадают под действие законов о конфликте интересов, которые распространяются на других сотрудников исполнительной власти. По его мнению, эта ситуация показывает, что законодательство в сфере этики нуждается в изменениях.

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