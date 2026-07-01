Президент США Дональд Трамп задекларував понад $1,4 млрд доходів за 2025 рік. Про це повідомляє Reuters із посиланням на фінансову декларацію президента.

Документи, подані до Управління урядової етики США, показують, що головним джерелом доходів Трампа стала криптовалюта.

Трамп заробив на криптовалюті

З декларації випливає, що компанії Трампа отримали майже $800 млн від криптовалютного проєкту World Liberty Financial, який він заснував разом із синами.

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Ця сума включає понад $520 млн від продажу криптовалютних токенів та понад $250 млн від продажу часток у компанії.

Оскільки проєкт належить родині, цей дохід розподіляється між Трампом та членами його сім’ї.

Окремо президент задекларував ще $635 млн від продажу власних мемкоїнів Trump.

Reuters зазначає, що у попередній декларації Трамп вказував $57,35 млн доходу від World Liberty Financial. За рік ця сума зросла майже у дев’ять разів.

За оцінкою агентства, після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році його родина заробила на криптовалютних проєктах щонайменше $2,3 млрд.

У Білому домі заперечили конфлікт інтересів

Після повернення на посаду Трамп почав проводити політику, яку представники криптовалютної галузі вважають сприятливою.

Зокрема, у США запровадили федеральні правила для стейблкоїнів, а також послабили контроль за крипторинком з боку Міністерства юстиції та Комісії з цінних паперів і бірж.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що ні президент, ні його родина не мають конфлікту інтересів.

Вона наголосила, що Трамп “зробив США криптовалютною столицею світу”, а всі рішення його адміністрації ухвалюються в інтересах американців.

У Білому домі також раніше пояснювали, що бізнесом президента зараз керують його діти. Водночас сам Трамп залишається кінцевим отримувачем доходів від активів, переданих у траст.

Доходи від гольф-клубів і нерухомості теж зросли

Крім криптовалюти, Трамп продовжив отримувати прибуток від свого традиційного бізнесу.

За 2025 рік доходи його гольф-клубів і курортів зросли на 15% і перевищили $500 млн.

Найбільше зросли доходи клубу Mar-a-Lago у Флориді — з $50 млн до $77 млн. Також на 27% збільшилася виручка гольф-клубу у Вест-Палм-Біч. Водночас доходи гольф-клубу в Лос-Анджелесі зменшилися.

Також президент задекларував понад $80 млн, отриманих за мировими угодами з медіакомпаніями, та $52 млн від ліцензування свого імені закордонним забудовникам, переважно на Близькому Сході.

Колишній виконувач обов’язків керівника Управління урядової етики США Дон Фокс зазначив, що президент і віцепрезидент не підпадають під закони про конфлікт інтересів, які діють для інших працівників виконавчої влади. На його думку, ця ситуація показує, що законодавство у сфері етики потребує змін.

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