Американский президент Дональд Трамп в прошлом месяце тайно уехал из Турции на борту другого военного самолета, куда попал, спрятавшись в грузовике для кейтеринга.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на подтверждение главы Белого дома.

Почему Трампа вывозили из Турции на другом самолете

Тщательно продуманная хитрость была разработана для защиты президента США от возможного покушения со стороны Ирана.

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Комментируя операцию, Трамп отметил, что действовал по рекомендациям Секретной службы США и военных.

– Они хотели, чтобы я улетел другим рейсом, другим самолетом, для безопасности. Я делаю то, что они говорят, – сказал Трамп.

Он также добавил, что знал о существовании рисков, однако не расспрашивал о подробностях, поскольку регулярно получает много угроз.

Схема безопасности предполагала сложный обман. Сначала Трамп прибыл в Турцию на новом самолете, подаренном Катаром, который должен был использовать в качестве Air Force One.

Вскоре официально объявили, что из-за соображений безопасности президент США будет возвращаться на более старом судне.

После того как Трамп под камеры сел на борт второго самолета, он тайно оставил его через кейтеринговый автомобиль и пересел в меньший самолет Военно-воздушных сил США C-32A.

Все три борта (подаренный Катаром, старый Air Force One и C-32A) отдельно вылетели в Великобританию, где Трамп снова пересел на катарский самолет и отправился в США.

Как пишет CNN, Ассоциация корреспондентов Белого дома попросила о защите прессы после того, как выяснилось, что они летели в самолете-приманке.

Так называемый пресс-пул, который постоянно путешествует с президентом США, оставался в неизвестности, когда Трампа в прошлом месяце вывезли из Турции на другом военном самолете.

Ассоциация будет выступать за протокол, который признает ответственность Секретной службы реагировать на реальные угрозы, одновременно защищая безопасность прессы, сохраняя независимое освещение деятельности президента США и обеспечивая механизм для исправления фактов постфактум, когда это необходимо.

Недавно The Washington Post сообщила, что после саммита НАТО в Анкаре Трампа тайно пересадили с президентского борта на другой военный самолет из-за опасений, что Иран может попытаться атаковать лидера США.

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