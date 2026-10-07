Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України наближається, хоча зовні це може бути непомітно суспільству. За його словами, врегулювання виявився складнішим, ніж очікувалося, проте робота над цим триває.

Про це очільник Білого дому сказав під час виступу на церемонії оголошення будівництва нової верфі компанії Anduril у Балтиморі.

Заява Трампа про завершення війни РФ проти України

Під час свого виступу Трамп наголосив, що адміністрація Білого дому вже має успішний досвід у розв’язанні міжнародних конфліктів.

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Президент США висловив переконання, що війна в Україні також буде припинена найближчим часом.

— Ми ще не завершили війну Росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою, але ми завершили вісім воєн. І це теж станеться досить скоро. У цій війні гине багато людей. Хоч у це важко повірити і так не здається, але насправді ми наближаємося, — заявив президент США.

Спалах легеневої чуми в Росії та реакція США

Крім цього, Трамп заявив про плани провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним про можливий спалах легеневої чуми в російському Іркутську. За словами американського президента, вона відбудеться дуже скоро.

Нещодавно стало відомо, що Посольство США в Росії закликало американських громадян, які перебувають в Іркутській області, уникати медичних закладів через зафіксовані випадки захворювання на легеневу чуму.

Американська дипломатична місія стежить за ситуацією в регіоні після повідомлень про летальний випадок, спричинений цією небезпечною інфекцією, повідомляється на офіційному сайті Посольства США у РФ.

У посольстві зазначили, що їм відомо про публікації в пресі щодо підозри на легеневу чуму в Іркутській області, яка призвела до смерті людини, а також про запровадження карантинних заходів і закриття лікарень.

Там наголосили, що можливості уряду США надавати допомогу своїм громадянам у Росії наразі суттєво обмежені, особливо поза межами Москви. Крім того, на співробітників американського уряду можуть поширюватися додаткові обмеження щодо пересування регіонами з міркувань безпеки та охорони здоров’я.

Європейська комісія дуже уважно відстежує інформацію про ймовірний спалах легеневої чуми в Сибіру після інциденту в науково-дослідному інституті Росії. У разі потреби Європейський Союз готовий координувати дії для реагування між державами-членами.

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