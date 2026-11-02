Президент Владимир Зеленский отметил важность честного и откровенного диалога с президентом США Дональдом Трампом относительно реального положения дел в Украине. Он заявил, что США не должны оказывать помощь стране-агрессору, а Трамп не должен поддерживать российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News.

Почему США не должны помогать России

Отвечая на вопрос корреспондента о том, нет ли у него опасений, что Дональд Трамп воспримет подобные заявления как попытку давления лично на него или на американское общество, президент Украины отметил, что считает честность основой партнерских отношений.

Сейчас смотрят

– Меня не беспокоит, когда я делюсь правдой с партнерами. Наши страны являются крупными партнерами. Американское общество – большой поклонник Украины. Именно поэтому я должен говорить президенту правду, рассказывать о реальной ситуации: Америка не может помогать России. Президент не может помогать Путину, – подчеркнул Зеленский.

Атаки России на украинскую энергетику

Также Зеленский обратил внимание международного сообщества на системные ракетные и дроновые атаки, которым подвергается гражданская инфраструктура Украины.

В частности, президент привел пример последних событий. Прошедшей ночью под вражеским ударом оказались четыре отдельных региона Украины.

Основными мишенями российских атак снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате повреждений объектов сотни тысяч человек остались без электроэнергии.

Кроме того, Зеленский отметил, что в столице воздушные тревоги продолжались всю ночь, из-за чего многие жители Киева были вынуждены пережидать опасность на станциях метрополитена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.