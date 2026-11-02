Ночная атака на Украину: РФ применила почти две сотни дронов, в частности 75 реактивных
В ночь на 2 ноября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 2 ноября: что известно
Начиная с 18:00 1 ноября, российские войска атаковали Украину 193 беспилотниками разных типов.
Во время ночной атаки на Украину противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 75 были реактивными;
- беспилотники типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Брянска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 2 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Среди уничтоженных целей — 58 реактивных Shahed.
При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 26 местах. Еще в девяти местах упали обломки сбитых целей.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются более шести ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.