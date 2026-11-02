В ночь на 2 ноября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 ноября: что известно

Начиная с 18:00 1 ноября, российские войска атаковали Украину 193 беспилотниками разных типов.

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Во время ночной атаки на Украину противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 75 были реактивными;

беспилотники типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Брянска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 2 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Среди уничтоженных целей — 58 реактивных Shahed.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 26 местах. Еще в девяти местах упали обломки сбитых целей.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются более шести ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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