Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості чесного та відвертого діалогу з президентом США Дональдом Трампом щодо реального стану справ в Україні. Він заявив, що США не повинні надавати допомогу країні-агресору, а Трамп не має підтримувати російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Чому США не повинні допомагати Росії

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи немає в нього побоювань, що Дональд Трамп сприйме подібні заяви як спробу тиску на нього особисто або на американське суспільство, президент України зазначив, що вважає чесність основою партнерських відносин.

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— Мене не турбує, коли я ділюся правдою з партнерами. Наші країни є великими партнерами. Американське суспільство – великий прихильник України. Саме тому я маю говорити президенту правду, розповідати про реальну ситуацію: Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну, — наголосив Зеленський.

Атаки Росії на українську енергетику

Також Зеленський звернув увагу міжнародної спільноти на системні ракетні та дронові атаки, яких зазнає цивільна інфраструктура України.

Зокрема, президент навів приклад останніх подій. Минулої ночі під ворожим ударом опинилися чотири окремі регіони України.

Основними мішенями російських атак знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень об’єктів сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.

Окрім того, Зеленський зауважив, що у столиці повітряні тривоги тривали протягом усієї ночі, через що чимало мешканців Києва були змушені перечікувати небезпеку на станціях метрополітену.

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