Более 10 тыс. отелей Европы подали коллективный иск против Booking

Более 10 тыс. отелей со всей Европы подали коллективный иск против Booking.com, обвинив сервис в несправедливом ценообразовании и требуя компенсации убытков за нарушения в течение 20 лет.

Инициатором выступила ассоциация Hotrec, которая объединяет представителей гостинично-ресторанного бизнеса Европы, вместе с более чем 30 национальными отраслевыми организациями.

Коллективный иск на сервис Booking.com: что известно

Более 10 000 отелей по всей Европе подали коллективный иск против Booking.com, требуя компенсации за вероятные нарушения антимонопольного законодательства в течение 20 лет.

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Причиной стало длительное применение Booking.com так называемого правила лучшей цены. Оно запрещало отелям предлагать более дешевые цены на номера на своих собственных сайтах, чем на платформе Booking.

Таким образом компания препятствовала прямому бронированию и фактически заставляла заведения работать на условиях, которые ограничивали их коммерческую свободу.

В иске отельеры ссылаются на решение Суда ЕС от 19 сентября 2024 года, которое признает такие положения незаконными.

Истцы хотят возмещения убытков за 20 лет, с 2004 по 2024 год. Речь идет не только о финансовых потерях, но и о неравных условиях, которые, по мнению гостиничного бизнеса, годами создавали монополию на рынке онлайн-бронирования.

— Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов. Пришло время объединиться и требовать возмещения. Эта совместная инициатива посылает четкий сигнал: гостиничная индустрия Европы не будет терпеть злоупотреблений, — заявил президент Hotrec Александрос Василикос.

Кроме того, известно, что в конце июня Ассоциация потребителей также готовит коллективный иск против Booking.com. Организация утверждает, что клиенты, которые бронировали отели через этот сайт, годами переплачивали.

Руководство Booking.com отказывается признавать свою вину и намерено отстаивать свою позицию в суде.

Источник : Deutsche Welle

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