Понад 10 тис. готелів Європи подали колективний позов проти Booking

Понад 10 тис. готелів з усієї Європи подали колективний позов проти Booking.com, звинувативши сервіс у несправедливому ціноутворенні та вимагаючи компенсації збитків за порушення протягом 20 років.

Ініціатором виступила асоціація Hotrec, яка об’єднує представників готельно-ресторанного бізнесу ЄС.

Колективний позов на сервіс Booking.com: що відомо

Понад 10 000 готелів по всій Європі подали колективний позов проти Booking.com, вимагаючи компенсації за ймовірні порушення антимонопольного законодавства протягом 20 років.

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Причиною стало тривале застосування Booking.com так званого правила найкращої ціни. Воно забороняло готелям пропонувати більш дешевші ціни на власних сайтах, ніж на платформі Booking.

Таким чином компанія перешкоджала прямому бронюванню та фактично змушувала заклади працювати на умовах, які обмежували їхню комерційну свободу.

У позові готельєри посилаються на рішення Суду ЄС від 19 вересня 2024 року, яке визнає такі положення незаконними.

Позивачі прагнуть відшкодування збитків за 20 років, з 2004 по 2024 рік. Йдеться не лише про фінансові втрати, а й про нерівні умови, які, на думку готельного бізнесу, роками створювали монополію на ринку онлайн-бронювання.

— Європейські готельєри тривалий час потерпали від несправедливих умов і надмірних витрат. Настав час об’єднатися і вимагати відшкодування. Ця спільна ініціатива посилає чіткий сигнал: готельна індустрія Європи не буде терпіти зловживань, — заявив президент Hotrec Александрос Василікос.

Крім того, відомо, що наприкінці червня Асоціація споживачів також готує колективний позов проти Booking.com. Організація стверджує, що клієнти, які бронювали готелі через цей сайт, роками переплачували.

Керівництво Booking.com відмовляється визнавати свою провину та має намір відстоювати свою позицію у суді. Читайте також Азербайджан готує позов проти Росії через збитий літак біля Актау

Джерело : Deutsche Welle

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