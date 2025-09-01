Президент Польши Кароль Навроцкий заговорил о необходимости решения вопроса репараций от Германии.

Об этом он сказал во время памятных мероприятий по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны на полуострове Вестерплатте в Гданьске, пишет RMF24.

Навроцкий требует репараций от Германии

Памятные торжества начались в 4:45 в понедельник, 1 сентября. Именно в это время в 1939 году немецкий линкор Шлезвиг-Гольштейн открыл огонь в сторону Вестерплатте.

Перед началом церемонии Навроцкий возложил цветы на кладбище солдат польской армии на Вестерплатте. Его сопровождали премьер-министр Дональд Туск, маршал Сейма и другие должностные лица.

Во время своего выступления Навроцкий заявил, что выплата репараций необходима “для добрососедских отношений”.

– Чтобы иметь возможность строить партнерство, основанное на фундаменте правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которых я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага, – сказал Навроцкий.

Он добавил, что “репарации не будут альтернативой исторической амнезии”. По его словам, Польша “нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией”, но также и нуждается в репарациях.

Вопрос репараций

В 2022 году лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально обратится к Германии с требованием выплаты военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Поляки оценили сумму репараций в более чем 6,2 трлн злотых (€1,426 трлн по состоянию на сентябрь 2025 года).

В тот же день правительство Германии отклонило требования Варшавы. Представитель МИД страны заявил в Берлине, что позиция Германии о том, что вопрос репараций закрыт, не изменилась.

Там заявили, что Польша уже отказывалась от дальнейшей компенсации в 1953 году и подтверждала это несколько раз.

