Президент Польщі Кароль Навроцький заговорив про необхідність вирішення питання репарацій від Німеччини.

Про це він сказав під час пам’ятних заходів з нагоди 86-ї річниці від початку Другої світової війни на півострові Вестерплатте у Гданську, пише RMF24.

Навроцький вимагає репарацій від Німеччини

Пам’ятні урочистості розпочалися о 4:45 у понеділок, 1 вересня. Саме у цей час у 1939 році німецький лінкор Шлезвіг-Гольштейн відкрив вогонь у бік Вестерплатте.

Перед початком церемонії Навроцький поклав квіти на кладовищі солдатів польської армії на Вестерплатте. Його супроводжували прем’єр-міністр Дональд Туск, маршалок Сейму та інші посадовці.

Під час свого виступу Навроцький заявив, що виплата репарацій необхідна “для добросусідських відносин”.

– Щоб мати змогу будувати партнерство, засноване на фундаменті правди та добрих відносин, ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага, – сказав Навроцький.

Він додав, що “репарації не будуть альтернативою історичній амнезії”. За його словами, Польща “потребує справедливості, правди і чітких відносин з Німеччиною”, але також потребує й репарацій.

Питання репарацій

У 2022 році лідер партії Право і Справедливість Ярослав Качинський заявив, що Польща офіційно звертатиметься до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни.

Поляки оцінили суму репарацій у понад 6,2 трлн злотих (€1,426 трлн станом на вересень 2025 року).

Того ж дня уряд Німеччини відхилив вимоги Варшави. Речник МЗС країни заявив у Берліні, що позиція Німеччини про те, що питання репарацій закрито, не змінилася.

Там заявили, що Польща вже відмовлялася від подальшої компенсації у 1953 році, і підтверджувала це кілька разів.

