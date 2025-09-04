Планируется разговор с Трампом: известен график саммита Коалиции желающих
В Париже 4 сентября состоится саммит лидеров Коалиции желающих для обсуждения гарантий безопасности для Украины, после чего запланирован их телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает издание BFMTV.com.
Саммит Коалиции желающих в Париже: что известно
Начало мероприятия запланировано на 11:30 по киевскому времени.
На нем будут присутствовать несколько лидеров:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- глава Евросовета Антониу Кошта;
- президент Финляндии Александер Стубб;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- премьер-министр Польши Дональд Туск.
Другие европейские лидеры примут участие в саммите в режиме видеоконференции.
После этого в 15:00 по Киеву запланирован телефонный разговор участников саммита с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
А в 16:00 должна состояться пресс-конференция в Елисейском дворце.
Коалиция желающих, в которой сопредседательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объединяет около 30 стран (преимущественно европейских, готовых оказать поддержку украинской армии или даже развернуть свои войска в Украине после заключения соглашения о прекращении огня для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии).
Источник: BFMTV.com