В Париже 4 сентября состоится саммит лидеров Коалиции желающих для обсуждения гарантий безопасности для Украины, после чего запланирован их телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание BFMTV.com.

Саммит Коалиции желающих в Париже: что известно

Начало мероприятия запланировано на 11:30 по киевскому времени.

На нем будут присутствовать несколько лидеров:

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

глава Евросовета Антониу Кошта;

президент Финляндии Александер Стубб;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

премьер-министр Польши Дональд Туск.

Другие европейские лидеры примут участие в саммите в режиме видеоконференции.

После этого в 15:00 по Киеву запланирован телефонный разговор участников саммита с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

А в 16:00 должна состояться пресс-конференция в Елисейском дворце.

Коалиция желающих, в которой сопредседательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объединяет около 30 стран (преимущественно европейских, готовых оказать поддержку украинской армии или даже развернуть свои войска в Украине после заключения соглашения о прекращении огня для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии).

Источник: BFMTV.com

