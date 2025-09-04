У Парижі 4 вересня відбудеться саміт лідерів Коаліції охочих для обговорення гарантій безпеки для України, після чого запланована їхня телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання BFMTV.com.

Саміт Коаліції охочих у Парижі: що відомо

Початок заходу заплановано на 11:30 за київським часом.

На ньому будуть присутні кілька лідерів:

президент України Володимир Зеленський;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

глава Євроради Антоніу Кошта;

президент Фінляндії Александер Стубб;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Інші європейські лідери візьмуть участь у саміті в режимі відеоконференції.

Після цього на 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

А о 16:00 має відбутися пресконференція в Єлисейському палаці.

Коаліція охочих, в якій співголовують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, об’єднує близько 30 країн (переважно європейських, готових надати підтримку українській армії або навіть розгорнути свої віська в Україні після укладення угоди про припинення вогню для стримування РФ від подальшої агресії).

Джерело: BFMTV.com

