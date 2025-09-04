Планується розмова з Трампом: відомий графік саміту Коаліції охочих
У Парижі 4 вересня відбудеться саміт лідерів Коаліції охочих для обговорення гарантій безпеки для України, після чого запланована їхня телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє видання BFMTV.com.
Саміт Коаліції охочих у Парижі: що відомо
Початок заходу заплановано на 11:30 за київським часом.
На ньому будуть присутні кілька лідерів:
- президент України Володимир Зеленський;
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- глава Євроради Антоніу Кошта;
- президент Фінляндії Александер Стубб;
- прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
- прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Інші європейські лідери візьмуть участь у саміті в режимі відеоконференції.
Після цього на 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
А о 16:00 має відбутися пресконференція в Єлисейському палаці.
Коаліція охочих, в якій співголовують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, об’єднує близько 30 країн (переважно європейських, готових надати підтримку українській армії або навіть розгорнути свої віська в Україні після укладення угоди про припинення вогню для стримування РФ від подальшої агресії).
Джерело: BFMTV.com