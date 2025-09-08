В Париже на внеочередной сессии Национального собрания (парламента) депутаты большинством голосов выразили недоверие правительству Франсуа Байру. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается назначить следующего премьер-министра в ближайшие дни.

Премьер Франции Байру потерял вотум доверия

Парламент выразил недоверие правительству: 364 голоса выступили против, а 194 — поддержали. Это автоматически приводит к его падению, сообщает французский общественный вещатель France Info.

Иностранные СМИ сообщают, что премьер Франсуа Байру, который находился на должности девять месяцев, объявит об отставке утром 9 сентября.

Сейчас смотрят

Байру уже второй раз в этом году проходил через голосование недоверия. В феврале, воспользовавшись статьей 49.3 Конституции для принятия бюджета, он спровоцировал протест Непокорной Франции, которая инициировала вотум недоверия.

Тогда премьер удержался благодаря позиции социалистов, которые остались нейтральными.

Макрон вскоре назначит следующего премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра после того, как правительство Франсуа Байру потеряло вотум доверия в парламенте, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон принял во внимание отставку Байру после провала голосования доверия и объявил, что назначит в ближайшие дни его преемника.

В издании отмечают, что президент Франции, вероятно, отвергает вариант роспуска парламента и досрочных выборов, на котором настаивает ультраправое Национальное объединение.

Новоназначенный премьер-министр Франции должен сформировать правительство и представить его на утверждение парламенту. Если депутаты не поддержат состав кабинета, то это вызовет новый раунд политических переговоров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.