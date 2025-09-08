У Парижі на позачерговій сесії Національних зборів (парламенту) депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду Франсуа Байру. Президент Франції Еммануель Макрон збирається призначити наступного премʼєр-міністра найближчими днями.

Прем’єр Франції Байру втратив вотум довіри

Парламент висловив недовіру уряду: 364 голоси виступили проти, а 194 – підтримали. Це автоматично призводить до його падіння, повідомляє французький суспільний мовник France Info.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що прем’єр Франсуа Байру, який перебував на посаді дев’ять місяців, оголосить про відставку вранці 9 вересня.

Байру вже вдруге цього року проходив через голосування недовіри. У лютому, скориставшись статтею 49.3 Конституції для ухвалення бюджету, він спровокував протест Непокірної Франції, яка ініціювала вотум недовіри.

Тоді прем’єр втримався завдяки позиції соціалістів, які залишилися нейтральними.

Макрон незабаром призначить наступного премʼєра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон має намір призначити нового прем’єр-міністра після того, як уряд Франсуа Байру втратив вотум довіри в парламенті, пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Макрон взяв до уваги відставку Байру після провалу голосування довіри та оголосив, що призначить найближчими днями його наступника.

У виданні зазначають, що, президент Франції, ймовірно, відкидає варіант розпуску парламенту і дострокових виборів, на якому наполягає ультраправе Національне обʼєднання.

Новопризначений прем’єр-міністр Франції повинен сформувати уряд і представити його на затвердження парламенту. Якщо депутати не підтримають склад кабінету, то це спричинить новий раунд політичних переговорів.

