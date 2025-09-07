Готовим новые меры по укреплению обороны: Зеленский после разговора с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ночной обстрел Украины 7 сентября с главой Франции Эммануэлем Макроном.
О результатах разговора глава государства сообщил в своих соцсетях.
Зеленский о разговоре с Макроном после обстрела Украины 7 сентября
По словам Владимира Зеленского, в настоящее время Украина совместно с Францией готовит новые меры для укрепления обороноспособности.
– Сегодня разговаривал с Эммануэлем Макроном. Обсудили жесткий ночной российский обстрел, – сообщил глава государства.
Президент подчеркнул, что в результате ночного обстрела Украины погибли четыре человека, еще более 44 получили ранения.
Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов по всей стране.
По результатам разговора Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон скоординировали дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.
Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны сбили 751 воздушную цель.
Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях.
Сбитые цели или их обломки упали на восьми локациях.
В частности, во время массированного удара по Киеву ночью 7 сентября произошел пожар на крыше и верхних этажах Кабмина.