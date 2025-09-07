Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ночной обстрел Украины 7 сентября с главой Франции Эммануэлем Макроном.

О результатах разговора глава государства сообщил в своих соцсетях.

Зеленский о разговоре с Макроном после обстрела Украины 7 сентября

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время Украина совместно с Францией готовит новые меры для укрепления обороноспособности.

– Сегодня разговаривал с Эммануэлем Макроном. Обсудили жесткий ночной российский обстрел, – сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что в результате ночного обстрела Украины погибли четыре человека, еще более 44 получили ранения.

Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов по всей стране.

По результатам разговора Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон скоординировали дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны сбили 751 воздушную цель.

Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях.

Сбитые цели или их обломки упали на восьми локациях.

В частности, во время массированного удара по Киеву ночью 7 сентября произошел пожар на крыше и верхних этажах Кабмина.

