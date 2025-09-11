Швеція планує виділити на військову підтримку України ще 70 млрд крон (близько $7,5 млрд) протягом найближчих двох років.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

Війська підтримка України від Швеції

За словами Йонсона, більшу частину коштів планують виділити на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, зокрема на додаткові артилерійські системи Archer.

Міністр оборони Швеції наголосив, що його країна готова надати додаткову підтримку Польщі, якщо це в цьому буде необхідність.

– Ми негайно зв’язалися з міністром оборони Польщі та заявили, що готові надати ресурси, якщо країна виявить зацікавленість у цьому, – стверджує Йонсон.

Він пояснив, що будь-яка подібна підтримка координуватиметься в рамках НАТО, а Швеція висловлює повну солідарністю із Польщею.

Україна та Швеція нещодавно досягли домовленості про спільне виробництво оборонної техніки на території обох держав.

Крім того, повідомлялося, що Швеція, Норвегія і Данія разом виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на програму НАТО з постачання американського озброєння Україні.

