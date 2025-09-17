Великобритания и союзники стоят на стороне Украины — Чарльз III
Великобритания и ее союзники поддерживают Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир.
Об этом заявил король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III.
Король Великобритании о поддержке Украины
— Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники единым фронтом поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир, — заявил король Карл III в своей речи на государственном банкете.
По его словам, это важное послание, которое правительство Великобритании и другие союзники по НАТО захотят передать президенту США Дональду Трампу.
Король связал современную угрозу демократии с военным союзом США и Великобритании.
Чарльз III подчеркнул, что обе страны всегда поддерживали самые тесные за всю историю отношения в сфере обороны, безопасности и разведки.
Президент США Дональд Трамп совершил свой второй государственный визит в Великобританию. В первый день он вместе с первой леди США Меланией Трамп встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.
На второй день у президента США запланированы деловые встречи с представителями британского правительства.