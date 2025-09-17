Великобритания и ее союзники поддерживают Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир.

Об этом заявил король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III.

Король Великобритании о поддержке Украины

— Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники единым фронтом поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир, — заявил король Карл III в своей речи на государственном банкете.

По его словам, это важное послание, которое правительство Великобритании и другие союзники по НАТО захотят передать президенту США Дональду Трампу.

Король связал современную угрозу демократии с военным союзом США и Великобритании.

Чарльз III подчеркнул, что обе страны всегда поддерживали самые тесные за всю историю отношения в сфере обороны, безопасности и разведки.

Президент США Дональд Трамп совершил свой второй государственный визит в Великобританию. В первый день он вместе с первой леди США Меланией Трамп встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

На второй день у президента США запланированы деловые встречи с представителями британского правительства.

Источник : BBC

