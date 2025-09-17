Велика Британія та її союзники підтримують Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир.

Про це заявив король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III.

Король Великої Британії про підтримку України

– Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники єдиним фронтом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир, – заявив король Карл III у своїй промові на державному банкеті.

За його словами, це важливе послання, яке уряд Великої Британії та інші союзники з НАТО захочуть передати президенту США Дональду Трампу.

Король пов’язав сучасну загрозу демократії з військовим союзом США і Великої Британії.

Чарльз III наголосив, що обидві країни завжди підтримували найтісніші за всю історію відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки.

Президент США Дональд Трамп здійснив свій другий державний візит до Великої Британії. У перший день він разом з першою леді США Меланією Трамп зустрівся з королем Чарльзом III та королевою Каміллою.

На другий день у президента США заплановані ділові зустрічі з представниками британського уряду.

Джерело : BBC

