Два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил НАТО в четверг, 25 сентября.

Перехват пяти российских самолетов в небе НАТО

По информации Командования Воздушных сил НАТО, российские истребители Су-30 и Су-35, три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

— Венгрия демонстрирует приверженность НАТО защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга, — говорится в заявлении.

Недавно стало известно, что в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых пришлось поднять авиацию США.

На прошлой неделе три военных самолета России нарушили воздушное пространство Эстонии, после чего начались публичные дискуссии в НАТО о том, каким должен быть ответ на такие действия Москвы.

Фото: Командование Воздушных сил НАТО

