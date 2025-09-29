Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ: как объяснили решение
Венгерское правительство заблокировало на территории страны ряд украинских изданий. Это стало ответом на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.
О блокировке сообщил министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш в Facebook.
Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ
В середине сентября Украина заблокировала венгерские сайты Origó и Demokratá. Этот шаг был обоснован тем, что они регулярно распространяли российскую пропаганду.
По словам Гуляша, Украина их заблокировала, потому что эти издания «осмелились критически высказываться о политике санкций против России, о военной поддержке Украины», а также изображали ЕС и НАТО как раздробленные и неэффективные организации.
– Придерживаясь принципа взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, таким образом они не будут доступны на территории Венгрии, – написал он.
Будапешт ввел зеркальные меры против 12 украинских новостных порталов, которые перестанут быть доступными на территории Венгрии с 29 сентября.
Среди них: ТСН, Hromadske, Oboz.ua, Украинская правда, Европейская правда, NV, LB.ua, ИнсайдерИНФО, UAOnline.
Также в список попали и закарпатские издания: Анонс Закарпатья, Ungvar.uz.ua и Zakarpattya.net.ua.
В Украине доступ к ряду венгерских СМИ временно ограничили после распоряжения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины от 8 сентября.
Помимо вышеупомянутых Origó и Demokratá, были также заблокированы News-front, Hirlistazo, Bal-Rad, Szilaj Csiko, Vdtablog и Pravda Magyarorszag.