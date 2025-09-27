Сибига показал маршрут дрона, который вторгся из Венгрии – в Будапеште отреагировали
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (Twitter).
Маршрут дрона из Венгрии в Украину
Сибига опубликовал карту, на которой, по его словам, воспроизведен маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины.
Глава МИД отметил, что сделал эту публикацию “для слепых венгерских чиновников”.
– Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений относительно того, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве, – написал он.
Как отреагировали в Венгрии
На обнародованную карту с маршрутом венгерского дрона отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Чиновник назвал это “фейком”.
Об этом Сийярто написал в соцсети Х, репостнув сообщение Сибиги.
На брифинге в субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что один венгерский дрон-разведчик вторгся на территорию Украины.
Глава государства сказал, что попросил военных показать, как пролетел дрон, потому что венгры “говорят, что мы что-то выдумываем”.