Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Маршрут дрона из Венгрии в Украину

Сибига опубликовал карту, на которой, по его словам, воспроизведен маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Сейчас смотрят

Глава МИД отметил, что сделал эту публикацию “для слепых венгерских чиновников”.

– Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений относительно того, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве, – написал он.

Как отреагировали в Венгрии

На обнародованную карту с маршрутом венгерского дрона отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Чиновник назвал это “фейком”.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, репостнув сообщение Сибиги.

На брифинге в субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что один венгерский дрон-разведчик вторгся на территорию Украины.

Глава государства сказал, что попросил военных показать, как пролетел дрон, потому что венгры “говорят, что мы что-то выдумываем”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.