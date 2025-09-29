В Дании начались совместные учения Крыла обороны, в которых принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам.

Сотрудничество Украины и Дании для усиления защиты неба

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские военные прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров после появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве страны.

— В течение недели учений участники будут отрабатывать практические задачи, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и совершенствуя способности противодействия воздушным угрозам, — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе считают, что эти учения являются важным шагом в укреплении взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и Дании, делая два государства сильнее в совместном стремлении к миру и безопасности в Европе.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправит в ряд стран консультативную группу по противодействию российским беспилотникам.

В то же время он отметил, что некоторые представители соответствующих государств будут учиться в Украине.

Кроме этого, министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил готовность Украины участвовать в проекте Стена дронов, чтобы обеспечить активную роль в защите Европы от российской беспилотной угрозы.

