У Данії розпочалися спільні навчання Крила оборони, в яких беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотникам.

Співпраця України та Данії для посилення захисту неба

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів після появи невідомих безпілотників у повітряному просторі країни.

– Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі вважають, що ці навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України та Данії, роблячи дві держави сильнішими у спільному прагненні до миру та безпеки в Європі.

Нещодавно президент Володимир Зелленський повідомив, що Україна відправить до низки країн консультативну групу з протидії російським безпілотникам.

Водночас він зазначив, що деякі представники відповідних держав навчатимуться в Україні.

Крім цього, міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив готовність України брати участь у проєкті Стіна дронів, щоб забезпечити активну роль у захисті Європи від російської безпілотної загрози.

Фото : Генштаб ЗСУ

