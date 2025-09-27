Украина отправит консультантов в другие страны по противодействию российским дронам — Зеленский
Украина планирует отправить в ряд стран консультативную группу по противодействию российским беспилотникам.
Кроме того, некоторые представители соответствующих стран будут обучаться в Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
Украина направляет консультантов в другие страны: что известно
— Прежде всего, мы уже проводим консультации с несколькими странами. Пока не буду говорить, с какими, хотя некоторые вещи были публичными, мы давали сигналы некоторым странам. Консультативную группу в некоторые страны мы отправим — наших людей по вопросу, как противодействовать таким шагам, — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что некоторые страны-представители будут в Украине обучаться опыту противодействия дронным атакам.
— Мы просто договорились, пока без конкретики по этим странам, — добавил он.
По его словам, Украина имеет уникальный опыт противодействия массовым дронным атакам, в частности российским Шахедам и другим беспилотникам.
Этот опыт может быть полезен для других стран, которые сталкиваются с подобными угрозами.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне волны дронных инцидентов в Балтийском регионе.
В частности, аэропорт Вильнюса дважды останавливал работу из-за подозрительных беспилотников, в Дании дроны атаковали главную военную авиабазу Каруп, а в Финляндии беспилотник пролетел над гидроэлектростанцией в Рованиеми.
Ранее российские дроны нарушали воздушное пространство Польши, вынудив страну впервые со времен Второй мировой применить оружие.
В Швеции также зафиксировали подозрительные дроны возле военно-морской базы Карлскруна.
Датские власти назвали эти инциденты гибридными атаками и самой серьезной угрозой критической инфраструктуре.