Великий герцог Люксембурга Анри передал власть своему старшему сыну Гийому. Это произошло во время традиционной церемонии, на которой присутствовали члены монаршей семьи и представители стран Европы.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Герцог Люксембурга Анри отрекся от престола

Во Дворце великих герцогов 70-летний великий герцог Анри подписал указ об отречении. Затем этот документ подписал премьер страны Люк Фриден.

В сопровождении своей супруги, новой великой герцогини Стефани, 43-летний великий герцог Гийом принес присягу в парламенте Люксембурга и занял престол.

– Я буду жить жизнью своего народа, от которого не хочу быть отделенным никакими барьерами. Я буду разделять его радости и страдания, — сказал Гийом, цитируя герцогиню Шарлотту из ее речи 1919 года.

Он провел параллель между кровопролитием Первой мировой войны и геополитической напряженностью сегодняшнего дня.

Герцог заявил, что как символ принципов свободы и единства, закрепленных в конституции, монархия всегда оставалась постоянным ориентиром и надежной опорой во времена кризиса, а присяга, которую он только что принес, является важной институциональной вехой для страны.

На церемонии присутствовали члены королевских семей Нидерландов и Бельгии. В пятницу вечером новый великий герцог проведет гала-вечер для гостей, среди которых президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер соответственно.

Гийому 43 года. Он стал седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была основана современная монархия.

Он прошел подготовку в Королевской военной академии в Сандгерсте в Англии, также изучал политологию в Университете Анже во Франции. Он женат на Стефании де Ланнуа, у супругов двое детей.

В течение выходных великий герцог Гийом совершит традиционное путешествие по стране, которое завершится воскресной мессой с архиепископом Жаном-Клодом Голлерихом в католическом соборе Нотр-Дам де Люксембург.

