Великий герцог Люксембурга Анри передал власть своему старшему сыну Гийому. Это произошло во время традиционной церемонии, на которой присутствовали члены монаршей семьи и представители стран Европы.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Герцог Люксембурга Анри отрекся от престола

Во Дворце великих герцогов 70-летний великий герцог Анри подписал указ об отречении. Затем этот документ подписал премьер страны Люк Фриден.

В сопровождении своей супруги, новой великой герцогини Стефани, 43-летний великий герцог Гийом принес присягу в парламенте Люксембурга и занял престол.

– Я буду жить жизнью своего народа, от которого не хочу быть отделенным никакими барьерами. Я буду разделять его радости и страдания, — сказал Гийом, цитируя герцогиню Шарлотту из ее речи 1919 года.

Он провел параллель между кровопролитием Первой мировой войны и геополитической напряженностью сегодняшнего дня.

Герцог заявил, что как символ принципов свободы и единства, закрепленных в конституции, монархия всегда оставалась постоянным ориентиром и надежной опорой во времена кризиса, а присяга, которую он только что принес, является важной институциональной вехой для страны.

Grand Duke Guillaume of Luxembourg takes the oath in front of the Chamber of Deputies as his reign begins. pic.twitter.com/BDd5FPoB0o — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

На церемонии присутствовали члены королевских семей Нидерландов и Бельгии. В пятницу вечером новый великий герцог проведет гала-вечер для гостей, среди которых президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер соответственно.

Гийому 43 года. Он стал седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была основана современная монархия.

Он прошел подготовку в Королевской военной академии в Сандгерсте в Англии, также изучал политологию в Университете Анже во Франции. Он женат на Стефании де Ланнуа, у супругов двое детей.

В течение выходных великий герцог Гийом совершит традиционное путешествие по стране, которое завершится воскресной мессой с архиепископом Жаном-Клодом Голлерихом в католическом соборе Нотр-Дам де Люксембург.

