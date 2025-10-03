Великий герцог Люксембургу Анрі передав владу своєму старшому синові Гійому. Це сталося під час традиційної церемонії, на якій були присутні члени монаршої родини та представники країн Європи.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу

У Палаці великих герцогів 70-річний великий герцог Анрі підписав указ про зречення. Потім цей документ підписав прем’єр країни Люк Фріден.

Зараз дивляться

У супроводі своєї дружини, нової великої герцогині Стефані, 43-річний великий герцог Гійом склав присягу в парламенті Люксембургу і зайняв престол.

– Я буду жити життям свого народу, від якого не хочу бути відокремленим жодними бар’єрами. Я буду розділяти його радості і страждання, — сказав Гійом, цитуючи герцогиню Шарлотту з її промови 1919 року.

Він провів паралель між кровопролиттям Першої світової війни та геополітичною напруженістю сьогодення.

Герцог заявив, що як символ принципів свободи та єдності, закріплених у конституції, монархія завжди залишалася постійним орієнтиром і надійною опорою в часи кризи, а присяга, яку він щойно склав, є важливою інституційною віхою для країни.

Grand Duke Guillaume of Luxembourg takes the oath in front of the Chamber of Deputies as his reign begins. pic.twitter.com/BDd5FPoB0o — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

На церемонії були присутні члени королівських родин Нідерландів та Бельгії. У п’ятницю ввечері новий великий герцог проведе гала-вечір для гостей, серед яких президенти Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Франк-Вальтер Штайнмаєр відповідно.

Гійом 43 роки. Він став сьомим великим герцогом Люксембургу з 1890 року, коли була заснована сучасна монархія.

Він пройшов підготовку в Королівській військовій академії в Сандгерсті в Англії, також вивчав політологію в Університеті Анже у Франції. Він одружений на Стефанії де Ланнуа, подружжя має двох дітей.

Протягом вихідних великий герцог Гійом здійснить традиційну подорож країною, яка завершиться недільною месою з архієпископом Жаном-Клодом Голлеріхом у католицькому соборі Нотр-Дам де Люксембург.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.