В аэропорту Мюнхена приостановили на несколько часов полеты из-за сообщения о появлении беспилотника. Впоследствии первый самолет вылетел в 7 утра по местному времени. Также несколько прибывших самолетов тоже приземлились.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Аэропорт Мюнхена закрывали из-за дронов

Аэропорт Мюнхена сообщил на своем сайте, что вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденных сообщений о беспилотниках и приостановила их.

Из-за этого пришлось изменить маршрут 23 рейсов, прибывавших в аэропорт Мюнхена. Еще 12 рейсов в Мюнхен отменили.

46 рейсов не смогли состояться и были отменены или перенесены на 4 октября. Изменения в аэропорту коснулись 6 500 пассажиров.

Аэропорт Мюнхена сотрудничал с авиакомпаниями, чтобы позаботиться о пассажирах в терминалах. Были установлены раскладные кровати, раздавали одеяла, напитки и еду.

Bild пишет, что около 23:00 по местному времени два патруля федеральной полиции также заметили дроны.

Спикер федеральной полиции сообщил журналистам, что по одному дрону было замечено одновременно на северной и южной взлетно-посадочной полосе.

По его словам, “во время наблюдения дроны сразу же отвернулись и исчезли, поэтому их не удалось идентифицировать”.

Вечером 2 октября из-за появления дронов также приостанавливали полеты в аэропорту Мюнхена. Тогда не смогли вылететь 17 рейсов с почти 3 тыс. пассажирами.

