Аэропорт Мюнхена останавливал работу из-за появления дронов: что известно
Поздно вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением ограничила, а затем полностью приостановила полеты в аэропорту Мюнхена.
В воздушном пространстве наблюдались дроны.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Дроны над аэропортом Мюнхена: что известно
Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в 22:18, а позже полностью приостановила их.
В итоге в тот вечер из-за дронов над аэропортом Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов с почти 3 тыс. пассажирами.
Аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями позаботился о пассажирах в терминалах.
Были установлены раскладные кровати, предоставлены одеяла, напитки и закуски.
Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне продолжают попытки парализовать авиасообщение Европы.
— Можно и дальше делать вид, что это не россияне и что ничего не происходит, — написал он.
По сообщениям СМИ, утром 3 октября полеты в аэропорту Мюнхена были возобновлены.
Ранее в Германии зафиксировали многочисленные случаи полетов неизвестных дронов над критической инфраструктурой.
Беспилотники пролетели над электростанцией, университетской больницей Киля, зданием правительства земли Шлезвиг-Гольштейн, заводом Thyssenkrupp и нефтеперерабатывающим заводом.
Немецкие власти расследуют подозрение о преднамеренном обследовании критических объектов.
Полиция заметила, что дроны летали параллельными траекториями для точного измерения объектов.
После нескольких инцидентов немецкое правительство рассматривает возможность разрешить Вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях.