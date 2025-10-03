Поздно вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением ограничила, а затем полностью приостановила полеты в аэропорту Мюнхена.

В воздушном пространстве наблюдались дроны.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Дроны над аэропортом Мюнхена: что известно

Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в 22:18, а позже полностью приостановила их.

В итоге в тот вечер из-за дронов над аэропортом Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов с почти 3 тыс. пассажирами.

Аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями позаботился о пассажирах в терминалах.

Были установлены раскладные кровати, предоставлены одеяла, напитки и закуски.

Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне продолжают попытки парализовать авиасообщение Европы.

— Можно и дальше делать вид, что это не россияне и что ничего не происходит, — написал он.

По сообщениям СМИ, утром 3 октября полеты в аэропорту Мюнхена были возобновлены.

Ранее в Германии зафиксировали многочисленные случаи полетов неизвестных дронов над критической инфраструктурой.

Беспилотники пролетели над электростанцией, университетской больницей Киля, зданием правительства земли Шлезвиг-Гольштейн, заводом Thyssenkrupp и нефтеперерабатывающим заводом.

Немецкие власти расследуют подозрение о преднамеренном обследовании критических объектов.

Полиция заметила, что дроны летали параллельными траекториями для точного измерения объектов.

После нескольких инцидентов немецкое правительство рассматривает возможность разрешить Вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях.

