Австрия выразила готовность принять новый пакет санкций против Российской Федерации, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Как сообщает Reuters, министры иностранных дел Европейского Союза соберутся в Люксембурге 20 октября, чтобы окончательно согласовать 19-й пакет санкций против России.

Отмечалось, что принятие новых ограничений против Москвы зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International наложенные РФ штрафы.

Однако другие представители правительств Европейского Союза не согласились с таким требованием. Как известно, пакет санкций требует единодушной поддержки 27 стран-членов ЕС.

— Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник, — говорится в заявлении МИД.

В то же время Словакия выразила свои оговорки по этому поводу. По словам четырех дипломатов ЕС, вероятно, Европейская комиссия обнародует письмо, в котором будут рассмотрены опасения Братиславы.

